Governo de Meloni torna-se o mais duradouro de Itália no pós-guerra

Num país outrora sinónimo de instabilidade política, a primeira mulher a liderar o Executivo italiano terá estado à frente do mesmo governo durante 1.413 dias, ou seja, mais um dia do que o conseguido por Silvio Berlusconi nos seus quatro mandatos.

"É certamente uma fonte de orgulho", afirmou à agência noticiosa francesa AFP Marco Osnato, deputado do partido de extrema-direita Irmãos da Itália (FDI) de Giorgia Meloni.

"Em termos de política externa, a Itália nunca ocupou um lugar tão central, especialmente na Europa", afirmou Osnato, seja no endurecimento das regras de imigração ou na política energética, com Roma a ser agora considerada um ator principal em Bruxelas.

Segundo analistas, este recorde deverá reforçar a imagem da Primeira-Ministra enquanto a Itália, que teve quase 70 governos nos últimos 80 anos, se prepara para umas eleições nacionais em 2027.

O FDI está constantemente à frente nas sondagens, mas alguns acontecimentos recentes têm complicado o caminho para a sua reeleição, disse à AFP Lorenzo Pregliasco, do instituto de sondagens YouTrend.

Este ano, Giorgia Meloni foi enfraquecida pela derrota no referendo sobre a reforma da justiça, que mostrou aos eleitores que "poderia existir uma maioria alternativa" à coligação ultraconservadora no poder, disse Pregliasco.

Esta derrota também levantou questões sobre o balanço do governo. Com o reforço dos poderes do Primeiro-Ministro e o aumento da autonomia regional, a reforma da justiça era um dos três compromissos principais da coligação que o governo ainda não cumpriu até hoje.