Governo de Taiwan sofre 2,8 milhões de ataques informáticos por dia
Os serviços do Governo de Taiwan registaram uma média de 2,8 milhões de ataques cibernéticos por dia até agora este ano, informou hoje o Gabinete de Segurança Nacional (NSB, na sigla em inglês) taiwanês.
Num documento divulgado pela CNA, a Rede de Serviços Governamentais indicou que os ataques se centraram em áreas como "projetos de infraestruturas críticas" e "informações confidenciais sobre a cooperação governamental no estrangeiro".
Ao atingirem sistemas ligados à defesa nacional de Taiwan, aos negócios estrangeiros e às comunicações, os piratas informáticos procuravam "obter informações confidenciais" e "interromper o desenvolvimento de infraestruturas essenciais", detalhou o NSB.
A agência acrescentou que, até à data em 2025, as agências de informação taiwanesas identificaram mais de 1,5 milhões de "informações controversas" ou notícias falsas disseminadas nas redes sociais através de "perfis anómalos", com o objetivo de influenciar a opinião pública, fomentar o confronto interno, elogiar a China e semear a desconfiança em relação aos Estados Unidos.
De acordo com o NSB, o Partido Comunista Chinês estará por detrás destas operações, utilizando tais conteúdos para "usar Taiwan para atacar Taiwan" e "replicar mensagens destinadas a amplificar as suas campanhas de desinformação".
A agência revelou ainda que 24 pessoas foram acusadas em Taiwan por casos de espionagem nos primeiros nove meses de 2025, incluindo 13 atuais ou antigos funcionários governamentais.
A organização acusou o exército e as agências de segurança e polícia da China de organizarem uma "rede coordenada" e criarem um "exército cibernético", também composto por civis chineses, para lançar ataques contra Taiwan e roubar informações confidenciais.
Nos últimos anos, o Governo taiwanês denunciou o aumento das táticas de `zona cinzenta` da China, incluindo o envio de balões de ar quente através do Estreito, a disseminação de notícias falsas e a pirataria de informações confidenciais.
Taiwan é governada de forma autónoma desde 1949, sob o nome de República da China, e possui uma força armada e um sistema político, económico e social distintos, destacando-se como uma das democracias mais avançadas da Ásia.
No entanto, Pequim considera a ilha uma "parte inalienável" do seu território e, nos últimos anos, intensificou a sua campanha de pressão contra ela para alcançar a chamada "reunificação nacional", objetivo a longo prazo do líder chinês Xi Jinping.