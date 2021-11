Governo de Timor-Leste aprova criação do município de Ataúro

O Conselho de Ministros explicou que o decreto-lei, apresentado pelo ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, transfere competências de administração da ilha que estava, até aqui, integrada no município de Díli.Numa intervenção no parlamento, na altura, o ministro da Administração Estatal explicou que entre os motivos para a criação do novo município estava a"No caso específico da ilha de Ataúro, destacamos como objetivo adicional instalar uma organização permanente e capaz de órgãos e serviços da administração pública local do Estado na ilha de Ataúro, com capacidade decisória e administrativa, dotada dos recursos financeiros, humanos e materiais, necessários à melhoria das condições de vida da população de Ataúro", referiu.Ao mesmo tempo, facilitará a "operacionalização e implementação do projeto da Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro (ZEESM)", adiantou.Com a mudança, o município de Díli, que engloba os postos administrativos de Cristo Rei, Dom Aleixo, Na'in Feto, Metinaro e Vera Cruz), vai passar a ter uma área de 45,52 quilómetros quadrados.Ataúro possui uma área geográfica de 140,5 quilómetros quadrados e uma população de 7.832 pessoas.





Apesar da relativa proximidade a Díli, cerca de 30 quilómetros, Ataúro continua a sentir as dificuldades do isolamento, com problemas regulares no abastecimento de eletricidade e água, estradas e infraestruturas precárias e outros desafios.