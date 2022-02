Governo de Timor-Leste aprova elaboração de plano de ordenamento do país

O PNOT-TL vai ser elaborado pela Direção-Geral de Ordenamento do Território como "".A aposta é num modelo "integrado, harmonioso e sustentável, promotor da coesão territorial, da diminuição das assimetrias regionais e da igualdade de oportunidades traduzindo espacialmente os objetivos e princípios e estratégias assumidas pelo Estado para o desenvolvimento territorial do país", de acordo com a resolução.Com uma duração prevista de 11 meses,, explica o Governo.Visa ainda definir regras e orientações para a elaboração de outros instrumentos do sistema de planeamento e gestão territorial e "", procurando garantir "" do país.Sob tutela do vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento, José Reis, o PNOT-TL pretende ser um instrumento que "estabelece as grandes opções de organização do território nacional e que define o modelo de estruturação territorial do sistema urbano, das redes, das infraestruturas e dos equipamentos de interesse nacional".O PNOT-TL abrange todo o território incluindo, quando aplicável a zona marítima e o espaço aéreo e".

No que toca aos recursos territoriais analisará as áreas afetas à defesa nacional, segurança e proteção civil, recursos e valores naturais, zonas agrícolas e florestais, o património arquitetónico, histórico, cultural e religioso, as redes de transporte e infraestruturas, o sistema urbano e a "localização e a distribuição das atividades económicas".