Governo denuncia ministro israelita e tratamento "humilhante" de ativistas da flotilha

"Portugal condena veementemente o comportamento intolerável do Ministro israelita Ben Gvir e o tratamento infligido aos ativistas da flotilha em humilhante violação da dignidade humana", lê-se numa publicação, esta quarta-feira, na rede social X.





O Governo português adianta que está em contacto permanente com as autoridades israelitas para garantir "a libertação imediata dos cidadãos nacionais, com garantias de proteção, que agora se torna ainda mais urgente".





O Ministério dos Negócios Estrangeiros já tinha anunciado que iria chamar o encarregado de negócios de Israel, encontro que se concretiza esta tarde, esclarece ainda a publicação.





"Para lá da exigência de libertação, do protesto e pedidos de esclarecimento já previstos, será abordada esta grave violação dos direitos dos cidadãos em causa", diz ainda o governo português.





Portugal condena veementemente o comportamento intolerável do Ministro israelita Ben Gvir e o tratamento infligido aos activistas da flotilha em humilhante violação da dignidade humana.



O Governo português tem estado em permanente contacto com as autoridades israelitas para… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) May 20, 2026





A tomada de posição foi assumida após a divulgação de um vídeo, por parte do ministro Ben Gvir, que mostra ativistas da ajoelhados com as mãos amarradas depois de terem sido intercetados no mar e detidos no sul de Israel.





Em comunicado, o Hamas denunciou a "depravação moral" de Israel afirmando que "as cenas de tortura e humilhação orquestradas pelo ministro sionista criminoso e fascista (Itamar) Ben-Gvir (...) são uma manifestação da depravação moral e do sadismo que norteiam a mentalidade dos líderes da entidade inimiga criminosa".





Mesmo no governo israelita, instalou-se a polémica.





O ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, acusou esta quarta-feira o colega do governo de manchar a imagem de Israel com a divulgação do vídeo.



"Prejudicou intencionalmente o nosso Estado com este espetáculo vergonhoso — e não é a primeira vez", escreveu Saar na rede social X, dirigindo-se a Ben-Gvir, uma figura da extrema-direita israelita.





