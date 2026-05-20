Flotilha. Seguro vai receber famílias dos médicos portugueses detidos por Israel

Flotilha. Seguro vai receber famílias dos médicos portugueses detidos por Israel

As famílias destes portugueses tinham solicitado audiências ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e ao chefe de Estado, António José Seguro.

RTP /
Foto: António Cotrim - EPA

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O presidente da República vai receber esta quarta-feira as famílias dos médicos Beatriz Bartilotti e Gonçalo Reis Dias, detidos por Israel quando se encontravam em missão humanitária na "Sumud Global Flotilla".

Uma das familiares adiantou à RTP que o presidente da República respondeu ao pedido, marcando encontro para esta quarta-feira às 15h00 no Palácio de Belém.

Na segunda-feira, a Ordem dos Médicos disse ter sido informada da detenção de dois médicos lusos, Beatriz Bartilotti e Gonçalo Dias, quando seguiam a bordo do navio 'Tenaz' e a embarcação foi intercetada por Israel em águas internacionais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse então que os clínicos foram detidos em "violação da ordem internacional".

"Uma vez que esta ação de Israel, tal como a anterior de há umas semanas, foi feita em águas internacionais e, portanto, em violação do direito internacional, e dado que nós queremos garantir um tratamento de respeito absoluto pela integridade e pelos direitos fundamentais dos cidadãos em causa, convocámos hoje mesmo para o ministério o embaixador de Israel para fazermos o nosso protesto e para exigirmos esse tratamento e a reposição da legalidade internacional assim que possível", afirmou. No mês passado, as forças israelitas intercetaram 22 barcos da mesma flotilha perto de Creta.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a interceção pelas forças israelitas de uma nova "flotilha para Gaza", ao lago da costa de Chipre, acusando-a de ser uma iniciativa maliciosa por pretender quebrar o bloqueio que Israel diz impor "aos terroristas do Hamas".

Na rede social X, a Global Sumud afirmou que embarcações militares intercetaram a flotilha de forma "ilegal e violenta" e que as forças israelitas abordaram as embarcações "sequestrando os voluntários", e exigiu "a libertação imediata dos ativistas e o fim do bloqueio a Gaza".PS questiona Governo sobre detenção
O grupo parlamentar do PS perguntou esta quarta-feira ao Governo “que diligências diplomáticas e consulares foram desencadeadas junto das autoridades israelitas para confirmar a localização, o estado de saúde e as condições de detenção de dois cidadãos portugueses que integravam uma flotilha humanitária e foram detidos por Israel em águas internacionais”.

Na questão, enviada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, os socialistas realçam que a interceção de embarcações integradas na “Global Sumud Flotilla” com destino à Faixa de Gaza “volta a suscitar sérias preocupações, envolvendo uma vez mais cidadãos portugueses”.

“A situação é agravada pelo facto de, até ao momento, persistirem dúvidas quanto ao paradeiro, condições de detenção e acesso consular dos cidadãos portugueses envolvidos”, refere o PS.

Para além de pedirem que Portugal “assuma uma postura clara e inequívoca” na defesa do direito internacional e da proteção dos seus cidadãos, os socialistas questionaram o Governo se está “a articular-se com outros Estados-membros da União Europeia cujos cidadãos também foram afetados por esta operação, no sentido de assegurar uma resposta coordenada”.

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