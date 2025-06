Está a decorrer no Luxemburgo mais uma reunião do ECOFIN. Portugal está representado pelo ministro das Finanças. A cimeira assenta na discussão de temas como energia, defesa e competitividade. O ministro português volta a insistir na necessidade de uma ligação energética da Península Ibérica à Europa pelos Pirinéus. Considera ainda que os gastos em defesa não vão fazer desviar as contas nacionais e descarta a hipótese de um défice excessivo este ano.