Governo do Equador declara alerta vermelho em todo o país devido ao El Niño

O Secretariado Nacional de Gestão de Risco (SNGR) equatoriano indicou no sábado que a medida foi adotada considerando a evolução das condições oceano-atmosféricas.

A resolução estabelece a ativação de Comités de Operações de Emergência (COE) provinciais e locais para coordenar as ações de preparação e resposta.

A medida determina ainda a implementação de procedimentos, planos e protocolos para evacuações preventivas, mecanismos de resposta, mobilização de recursos e proteção da população em áreas potencialmente afetadas.

O SNGR prometeu manter a monitorização e a coordenação com os diferentes níveis de governo para reforçar a preparação e a resposta no terreno, proteger a população e reduzir os potenciais impactos associados ao evento.

A declaração de alerta vermelho permite o reforço das ações imediatas, a antecipação de cenários de risco e a ativação dos mecanismos necessários à proteção da população.

"A preparação é uma responsabilidade partilhada e, por isso, estão a ser mantidos esforços permanentes de monitorização, planeamento e coordenação para responder prontamente a qualquer eventualidade", afirmou o SNGR.

O Secretariado informou esta semana que já existem "os primeiros impactos" no setor da pesca artesanal.

Carolina Lozano, responsável do SNGR, estima que cerca de 1,3 milhões de pessoas possam ser expostas aos efeitos do El Niño em 17 províncias, que já estavam sob alerta laranja.

Lozano disse que o Governo atribuiu 650 milhões de dólares (561 milhões de euros), distribuídos por diferentes ministérios, dos quais 70% para prevenção e os restantes 30% para a resposta ao El Niño.

Na terça-feira, o Governo do Panamá declarou o estado de emergência devido às fortes chuvas e seca provocadas pelo fenómeno, que já obrigou a uma redução do tráfego no canal interoceânico que atravessa o país.

O El Niño, que pode ser o mais significativo jamais registado, de acordo com os cientistas, é um fenómeno climático global que surge de variações nos ventos e nas temperaturas da superfície do mar sobre o Oceano Pacífico tropical.

Com este fenómeno natural, que regressa a cada dois a sete anos, as águas de superfície no centro e no leste do oceano Pacífico equatorial aquecem, o que provoca durante meses alterações substanciais nos regimes de ventos, pressão e precipitações à escala global.

Mais a norte, também na terça-feira, El Salvador impôs o nível máximo de alerta devido à seca associada ao fenómeno El Niño, que provocou perdas nas colheitas, anunciou a Proteção Civil do país da América Central.

O mesmo acontece com uma parte das Honduras, cujas regiões sul e oeste sofreram perdas nas culturas de milho e feijão. O Governo hondurenho colocou quase 80% do país em alerta.