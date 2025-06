Em causa está a intervenção do presidente dos Estados Unidos no conflito entre o Paquistão e a Índia. Os confrontos entre as duas potências nucleares ocorreram no mês passado.

Os confrontos ocorreram no mês passado, quando as forças armadas indianas lançaram um ataque contra o Paquistão em retaliação por um atentado contra turistas na zona de Caxemira administrada pela Índia.



As hostilidades terminaram com um acordo de cessar-fogo anunciado por Donald Trump e depois confirmado pelos dois países.