Governo do Peru descarta investir na ligação ferroviária ao Brasil

O primeiro-ministro peruano, Eduardo Arana, afirmou na quarta-feira que tudo o que o governo brasileiro possa ter discutido com a China "é um projeto que podem prosseguir".

Mas "isso não implica, de forma alguma, que o governo peruano tenha participado, nem devesse ter participado", sublinhou o dirigente, em conferência de imprensa.

Para que o projeto se concretize, o governo peruano "teria de pagar o comboio", avaliado em aproximadamente 10 mil milhões de dólares (8,52 mil milhões de euros), acrescentou Arana.

O primeiro-ministro afirmou que "o Governo peruano não autorizou nem planeia investir este valor neste momento".

Arana acrescentou que, se o Brasil o quiser fazer e se se tratar de um investimento privado, o Ministério dos Transportes e Comunicações peruano "verá se autoriza".

O governante afirmou que, há anos que "o Brasil tenta chegar ao Pacífico de diversas formas" e que tentou fazê-lo através do porto de Matarani, no sul do Peru, ou mesmo através do porto de Callao, situado junto à capital, Lima.

Na segunda-feira, os governos do Brasil e da China assinaram um acordo de cooperação para estudos sobre a viabilidade de uma linha ferroviária a que partiria do porto de Ilhéus, no Oceano Atlântico, e chegaria a Chancay pelos estados brasileiros de Goiás, Mato Grosso, Rondónia e Acre.