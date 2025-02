Governo dos EUA diz ter detido 20 mil imigrantes ilegais num mês

Numa breve declaração e sem fornecer detalhes, Noem congratulou-se de ter aumentado o número médio de detenções mensais em 627% face ao anterior governo de Joe Biden.

Kristi Noem acrescentou que o anterior governo deteve apenas 33.000 imigrantes durante todo o ano passado.

De acordo com a agência EFE, este último número não parece correto: de acordo com os dados obtidos pela estação de televisão NBC na semana passada, 113.431 imigrantes ilegais foram detidos no último ano fiscal (de outubro de 2023 a setembro de 2024), dos quais 28% não tinham acusações pendentes.

A Axios apresentou ainda outro número que contradiz Noem: segundo as suas estatísticas, só em novembro passado, ainda durante o governo de Biden, diferentes forças policiais detiveram 21.130 imigrantes.

De qualquer forma, Noem não forneceu detalhes sobre os locais de detenção --- se foi na fronteira ou em todo o país --- nem especificou se foi durante todo o mês de janeiro ou se foi calculado com base noutras datas.

A secretária do Departamento de Segurança Interna frisou ainda que a administração Trump "salva vidas todos os dias com as suas ações para proteger a fronteira e deportar estrangeiros criminosos", dos quais existem atualmente "centenas de milhares que entraram ilegalmente no país".

O Governo dos Estados Unidos anunciou na terça-feira que vai exigir que os milhões de migrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos se registem e forneçam as impressões digitais.

De acordo com a medida, os migrantes que não cumpram este requisito podem enfrentar um processo criminal com multas e até mesmo pena de prisão.

A decisão, baseada numa lei aprovada durante a Segunda Guerra Mundial, representa um agravamento face aos procedimentos atuais, que classificam a não regularização do estatuto legal como uma infração civil.

Os pais de menores indocumentados com mais de 14 anos também devem registar os menores.

Segundo estimativas do Departamento de Segurança Interna de 2022, o ano mais recente com dados disponíveis, há cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos.

O National Immigration Law Center, um grupo de defesa dos direitos dos imigrantes, alertou que o registo tinha como objetivo ajudar a encontrar possíveis alvos para deportação.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna admitiu que o objetivo é pressionar milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos a abandonar o país por conta própria.

Também na terça-feira o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse na Assembleia da República que não se registaram deportações de portugueses desde o anúncio de Trump de uma deportação massiva.

Cesário assumiu que não existem números exatos sobre os portugueses em risco de deportação dos Estados Unidos, lembrando que estão contabilizados 360 que já ultrapassaram os 90 dias de permanência temporária concedida ao abrigo do `visa waiver` (programa que permite viagens de negócios ou turismo sem necessidade de visto prévio por um período de 90 dias) e cerca de quatro mil que o Senado (câmara alta do parlamento dos EUA) identificou como fora do prazo de permanência.

Atualmente existem 24 portugueses detidos nos Estados Unidos, referiu José Cesário.