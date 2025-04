Governo dos EUA questiona IST sobre ligações a terrorismo, tráfico e cartéis

A informação foi confirmada à Lusa pelo presidente do Técnico, Rogério Colaço, que revelou ter recebido a 5 de março a comunicação do cancelamento, com "efeito imediato", do programa "American Corner".



Disse também que horas depois recebeu um inquérito com questões bastante desadequadas, sobre se o Instituto Superior tinha ligações a associações terroristas, cartéis, tráfico de pessoas e droga ou organizações que promovem a imigração em massa.



A comunicação do cancelamento do programa cita uma determinação do Departamento de Estado norte-americano.



O Conselho de Reitores já reagiu: considera as perguntas intoleráveis.