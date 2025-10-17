Governo e Forças Armadas são-tomenses desmentem rumores sobre golpe de Estado

"O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe vem ao público esclarecer e tranquilizar a população sobre rumores que circulam nas redes sociais, indicando uma suposta mobilização para a inversão da ordem constitucional em nosso país, especialmente em relação aos acontecimentos do passado 25 de novembro de 2022", lê-se no comunicado do Governo.

No documento emitido na noite desta sexta-feira, o gabinete do primeiro-ministro esclarece que "as autoridades competentes, incluindo as forças de segurança e responsáveis pela ordem pública, estão em alerta permanente e asseguram que não há qualquer indício de um golpe de Estado ou de uma mobilização que ameace a nossa democracia e a nossa constituição".

"Embora se trate de rumores, as autoridades estão ativamente investigando a origem dessas declarações que têm circulado nas redes sociais. É prioritário apurar os motivos que levam os cidadãos a fazerem tais afirmações", acrescenta o executivo.

O Governo sublinha "a importância da responsabilidade ao emitir-se e partilhar-se informações falsas nas redes sociais" e apelou "ao comportamento cívico e ético, por forma a evitar-se os efeitos negativos que delas possam advir".

"Pedimos a todos os cidadãos que mantenham a calma e a confiança nas instituições democráticas pois, as autoridades permanecem vigilantes e comprometidas com a manutenção da paz e da ordem pública. Agradecemos a compreensão de todos e comprometemo-nos a vos manter informados e atualizados, pelos canais oficiais, caso se justifique", lê-se.

O comando das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe (FASTP) também desmentiu tais informações sobre o "alegado golpe de Estado" e tranquilizou toda a população.

"As Forças Armadas repudiam veementemente essas informações falsas, que em nada contribuem para a paz, estabilidade e segurança nacional, valores que sempre nortearam a nossa instituição. Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a Constituição da República, com os órgãos de soberania legitimamente eleitos e com a ordem democrática e o Estado de Direito", lê-se no comunicado das FASTP.

"Apelamos à população para que não se deixe levar por boatos e `lives` maldosas, e que recorram sempre às fontes oficiais para obter informações verdadeiras e credíveis. As Forças Armadas continuam firmes e vigilantes na defesa da Pátria e da tranquilidade pública, em estreita cooperação com as demais instituições do Estado", acrescenta a instituição.

Segundo as publicações de alguns cidadãos, sobretudo residentes no estrangeiro, a alegada mobilização registada hoje estariam relacionadas com o descontentamento de militares contra as últimas iniciativas do Presidente da República, Carlos Vila Nova, que nas últimas duas semanas reuniu altas entidades do país, incluindo membros de órgãos de soberania e responsáveis pela justiça para encontrar mecanismos para a realização do julgamento do caso 25 de novembro de 2022.

Trata-se de um caso em que quatro homens foram torturados e mortos no quartel militar, quando estavam sob custódia das FASTP, após uma tentativa de golpe de Estado.

Mais de vinte militares, incluindo altas chefias, foram acusadas pelo Ministério Público, mas até momento não foram julgados porque o tribunal civil declarou-se incompetente e remeteu o processo para o tribunal que até ao momento tem reclamado meios para funcionar.