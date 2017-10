Governo espanhol discute Catalunha em reunião extraordinária

RTP10 Out, 2017, 22:39 / atualizado em 10 Out, 2017, 22:41 | Mundo

A reação oficial ao discurso do líder catalão partiu de Soraya Saenz de Santamaría, a número dois do Governo espanhol. Ao final da noite, a vice-presidente do Executivo de Madrid considerou que as palavras de Puigdemont revelam que o líder catalão “não sabe onde está, para onde vai, nem com quem quer ir”.



Carles Puigdemont falou esta terça-feira perante o Parlamento regional, onde garantiu que iria seguir com o “mandato do povo”, ou seja, continuar a trilhar o caminho para uma Catalunha independente.



No entanto, o líder do governo regional propôs aos deputados a suspensão dos efeitos do referendo, abrindo a porta ao diálogo com Madrid.



O poder central parece não ceder ao diálogo e continua a insistir que o processos em curso na Catalunha é ilegal e inconstitucional. “Nem o senhor Puigdemont nem ninguém podem impor mediação. Qualquer diálogo entre democratas tem de acontecer dentro dos limites da lei”, declarou Soraya Saenz de Santamaría.



Na mesma declaração, a governante anunciou que o Governo espanhol se reúne na quarta-feira às 9h00 locais (menos uma hora em Lisboa). O encontro servirá para delinear quais vão ser os próximos passos do Governo espanhol face à crise que se prolonga na Catalunha.