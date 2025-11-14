Governo francês denuncia seis novas plataformas às autoridades após Shein

A equipa de combate à fraude descobriu "que o AliExpress e o Joom também vendiam bonecas de pornografia infantil" e que a Wish, a Temu, o AliExpress e o eBay "vendiam armas de categoria A, como soqueiras e facões", disse Serge Papin ao jornal Le Parisien.

Além disso, a Wish, a Temu e a Amazon "não estavam a cumprir as suas obrigações de filtrar menores de imagens pornográficas", acrescentou.

"Denunciámos todas as plataformas que oferecem conteúdo ilegal ao Ministério Público (em Paris)", continuou Papin, ao ser questionado sobre a abertura de processos judiciais.

"Em relação à Shein, também solicitámos a sua suspensão judicial", reiterou, acrescentando que "qualquer plataforma que tenha vendido itens ilícitos enfrentará o mesmo tratamento", alertou Papin.

Além disso, Serge Papin vai convocar os ministros do Comércio dos Estados-membros da União Europeia em 27 de novembro para discutir o impacto destas plataformas no comércio dentro da UE, anunciou o ministério à AFP.

Na semana passada, o Governo francês anunciou ter descoberto a venda de produtos ilícitos em plataformas que não a Shein e prometeu "novos procedimentos contra elas".

Isto ocorreu após a revelação de que a Shein vendia bonecas sexuais com aparência de meninas e, posteriormente, armas de categoria A.

A Shein removeu todos os produtos ilícitos do seu `site`, evitando assim a suspensão em França por enquanto, mas continua sujeita a processos judiciais.

O grupo asiático, fundado em 2012 na China, mas com sede em Singapura, deverá ser interrogado na terça-feira por parlamentares franceses da missão de apurar factos sobre o controlo de produtos importados para França, mas ainda não confirmou presença.