Mundo
Governo francês garante substituição de três mil professores em 24 horas
O ministro francês da Educação, Edouard Geffray, assegurou a colocação de três mil professores em mais de 500 estabelecimentos de ensino com classificação "vermelha" e "laranja". A informação foi anunciada à estação privada TF1.
Adicionalmente, será autorizada a contratação de mais professores, em casos que se justifiquem. A medida entrará em vigor até à próxima terça-feira.
O primeiro-ministro francês também já deu indicações de possíveis mudanças exigidas pelos estudantes.
"O governo vai apresentar alterações à proposta de lei das finanças para 2027, a fim de traduzir algumas propostas dos alunos do ensino secundário em medidas concretas", escreveu na rede social X.
Os futuros planos do Governo serão implementados como uma medida para apaziguar os confrontos nas ruas de várias cidades francesas.
O primeiro-ministro francês também já deu indicações de possíveis mudanças exigidas pelos estudantes.
"O governo vai apresentar alterações à proposta de lei das finanças para 2027, a fim de traduzir algumas propostas dos alunos do ensino secundário em medidas concretas", escreveu na rede social X.
Os futuros planos do Governo serão implementados como uma medida para apaziguar os confrontos nas ruas de várias cidades francesas.
Os protestos contra as condições dos estabelecimentos escolares e o acesso desigual ao ensino superior têm levado ao encerramento de centenas de liceus.
Os sindicatos de estudantes exigem uma reforma integral do ensino em França, desde a redução das turmas à reformulação da plataforma de acesso ao ensino superior (Parcoursup), considerada pelos jovens como um mecanismo “racismo social”.
Os sindicatos de estudantes exigem uma reforma integral do ensino em França, desde a redução das turmas à reformulação da plataforma de acesso ao ensino superior (Parcoursup), considerada pelos jovens como um mecanismo “racismo social”.
Esta quinta-feira, numa nova manifestação, juntaram-se aos protestos alunos de liceus privados e das universidades.
(Com Lusa)
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