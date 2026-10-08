Governo francês garante substituição de três mil professores em 24 horas





Os protestos contra as condições dos estabelecimentos escolares e o acesso desigual ao ensino superior têm levado ao encerramento de centenas de liceus.



Os sindicatos de estudantes exigem uma reforma integral do ensino em França, desde a redução das turmas à reformulação da plataforma de acesso ao ensino superior (Parcoursup), considerada pelos jovens como um mecanismo “racismo social”.





Esta quinta-feira, numa nova manifestação, juntaram-se aos protestos alunos de liceus privados e das universidades.





(Com Lusa)