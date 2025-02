Governo francês quer reforçar controlo da imigração

O uso de uma Força de Fronteira, como a já existente na fronteira franco-italiana, será generalizado em todas as fronteiras do país. Reunido esta quarta-feira em Matignon, o executivo de Paris não se compromete contudo com uma data para a generalização da medida em todo o hexágono, uma vez que terá de contratar novas polícias. O primeiro-ministro François Bayrou admite recorrer a reservistas das forças armadas.