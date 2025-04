Governo grego vai apoiar idosos e inquilinos com baixos rendimentos

O pacote de apoios seguiu-se ao anúncio de um excedente orçamental equivalente a 1,3% do produto interno bruto (PIB) em 2024, depois de um défice de 1,4% no ano anterior.

"Estes números refletem um notável rendimento da nossa economia e um excedente nos cofres do Estado. Significa que, com o esforço de todos, fizemos melhor do que esperávamos", disse Mitsotakis, durante uma intervenção televisiva em que anunciou os apoios.

De forma mais detalhada, disse: "Um crescimento dinâmico, a luta contra a evasão fiscal e várias reformas geraram receitas adicionais, que superaram os objetivos definidos".

Entre as principais medidas de apoio anunciadas está a da entrega anual, em novembro, aos inquilinos identificados para receber a ajuda, de um mês de renda, no máximo de 800 euros.

Outra é uma ajuda permanente, de 250 euros anuais, para 1,5 milhões de pessoas, incluindo pensionistas de rendimentos baixos, idosos sem cobertura e pessoas portadoras de deficiência.

O governo vai ainda reforçar com 500 milhões de euros o programa de investimentos, para acelerar projetos de infraestruturas e reforçar as políticas sociais.

O ministro das Finanças, Kyriakos Pierrakakis, detalhou que as ajudas devem chegar a 2,7 milhões de pessoas - a população grega é de 10 milhões de pessoas - e que os critérios de acesso se baseiam nos rendimentos anuais declarados.

Apesar do excedente orçamental, a Grécia tem uma dívida pública de 153,6% do PIB, a maior da União Europeia.