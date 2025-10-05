Governo israelita nega maus-tratos a membros da flotilha sob sua custódia

O caso mais destacado é o da ativista sueca Greta Thunberg.

De acordo com um `e-mail` enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco a pessoas próximas de Thunberg, obtido pelo jornal britânico The Guardian, a jovem relatou que estava numa cela cheia de percevejos, desidratada e sem comida e água suficientes.

A ativista turca e membro da flotilha Ersin Celik declarou: as forças israelitas "arrastaram a pequena Greta pelos cabelos diante dos nossos olhos, espancaram-na e obrigaram-na a beijar a bandeira israelita".

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que todas estas declarações não são mais do que "mentiras descaradas" e garantiu que "todos os direitos legais dos detidos estão a ser plenamente respeitados".

"Greta também não se queixou às autoridades israelitas sobre nenhuma destas acusações ridículas e infundadas, porque nunca ocorreram", afirmou o Ministério israelita numa breve declaração na rede social X.

A Flotilha Global Sumud - que pretendia levar ajuda humanitária a Gaza e foi intercetada por Israel na quarta-feira - era composta por cerca de 450 ativistas que viajavam em dezenas de embarcações.

A maioria dos ativistas detidos ainda aguarda a expulsão do território israelita. Entretanto, 137 pessoas de 14 países já foram deportadas de Israel para a Turquia no sábado. Separadamente, quatro parlamentares italianos foram deportados e chegaram a Roma na sexta-feira.

Hoje, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que cerca de 900.000 residentes deixaram a Cidade de Gaza, onde o exército israelita está a conduzir operações para expulsar combatentes do movimento islâmico palestiniano Hamas.

"A decisão de ocupar Gaza, o colapso de torres de vários andares e a força das manobras das forças israelitas na cidade (...) levaram à saída de cerca de 900 mil residentes para sul, colocando imensa pressão sobre o Hamas e os países que o apoiam", disse Katz num discurso em Jerusalém.

Antes do início das operações militares na cidade palestiniana, a ONU estimou o número de pessoas a viver na Cidade de Gaza e arredores em cerca de um milhão.