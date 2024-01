Governo italiano compara Hamas às SS pela forma como ataca os judeus

"O antissemitismo e o Hamas são as novas SS, a nova Gestapo, porque conduziram uma caça científica aos judeus", afirmou Tajani, referindo-se aos ataques de 07 de outubro e rapto de vários israelitas, que desencadearam uma violenta resposta das autoridades israelitas e a invasão de Gaza.

Antigo presidente do Parlamento Europeu e atual responsável pela diplomacia italiana de um governo que inclui a extrema-direita, Antonio Tajani distinguiu, no entanto, o movimento terrorista e a população de Gaza.

"Temos de garantir que os direitos da população civil palestiniana são respeitados, há demasiadas vítimas", acrescentou.

Os civis de Gaza "não são militantes do Hamas e eu disse-o a Israel", acrescentou, no dia em que se celebra o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto.

O Hamas matou 1200 pessoas no sul de Israel e fez 250 reféns no inesperado dia 07 de outubro, muitos dos quais ainda se encontram detidos em Gaza.

Em resposta, Telavive lançou uma campanha militar para eliminar o grupo militante islâmico do enclave palestiniano.

Até à data, o Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas na Gaza densamente povoada, afirma que mais de 26 mil pessoas, muitas das quais crianças, foram mortas.