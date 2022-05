Governo líbio nomeado pelo parlamento anuncia entrada em Tripoli

O serviço de imprensa deste governo anunciou em comunicado "a chegada do primeiro-ministro do governo líbio, Fathi Bachagha, acompanhado por vários ministros, à capital, Tripoli, para iniciar os seus trabalhos".

Os confrontos entre grupos armados eclodiram em Tripoli pouco depois da sua chegada, informou a agência de notícias France-Presse.

Em fevereiro, o parlamento, sediado no leste do país, tinha nomeado Fathi Bachagha, antigo ministro do Interior, como novo primeiro-ministro. Mas até agora não conseguiu afastar o atual executivo em Tripoli, liderado pelo empresário Abdelhamid Dbeibah, que tem dito repetidamente que apenas entregaria o poder a um governo eleito.

O governo de Abdelhamid Dbeibah nasceu no início de 2020, após um processo político patrocinado pela ONU, com a principal tarefa de organizar eleições parlamentares e presidenciais, inicialmente marcadas para dezembro passado, mas adiadas indefinidamente.

Os rivais políticos sustentam que o seu mandato terminou com este adiamento.

A Líbia está a lutar para emergir de mais de uma década de caos político e conflito armado, após a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011, na sequência da "Primavera Árabe", marcada por divisões entre instituições "paralelas" no leste e no oeste do país.

A produção de petróleo, a principal fonte de receitas do país, está de novo refém das divisões políticas, com uma vaga de encerramentos forçados de explorações petrolíferas.