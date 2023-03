Governo moçambicano aprova pagamento de pensões de reforma aos guerrilheiros da Renamo

O pagamento de pensões de reforma tem sido o principal contencioso entre o Governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos guerrilheiros do principal partido da oposição.

Filimão Suaze adiantou que os homens armados daquela organização ou seus descendentes vão beneficiar ainda de pensão de invalidez, de sobrevivência e de subsídio por morte.

Apesar de não terem descontado para a segurança social, os antigos guerrilheiros da Renamo vão ter um regime de previdência social equiparado ao dos trabalhadores que tiveram uma carreira contributiva.

Num encontro realizado no dia 08, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, deu garantias ao líder da Renamo, Ossufo Momade, de que o tema das pensões seria levado ao Conselho de Ministros para o devido tratamento.

Diversos analistas têm alertado para a necessidade de pagamento de uma pensão de sobrevivência aos antigos homens armados do principal partido da oposição para que não se sintam excluídos e tentados a pegar novamente em armas.