Governo moçambicano confirma surto de cólera na Beira

27 Mar, 2019

De acordo com o Diretor Nacional de Assistência Médica do país, cinco pessoas morreram no bairro da Munhava, o mais populoso da cidade da Beira, na província de Sofala, com cólera, tal como a RTP tinha avançado esta terça-feira à noite.





De acordo com a enviada especial da RTP Cândida Pinto, que está a acompanhar a situação no país, existem neste momento 2700 casos identificados de diarreia.





As autoridades estão agora também focadas na prevenção. É esperado por isso que já este sábado chegue à Beira um milhão de vacinas para a cólera.





Ainda de acordo com as autoridades, depois destes casos de cólera confirmados em laboratório, é esperado que a doença se espalhe.

Idai afeta mais de 800 mil pessoas em Moçambique





Os últimos dados avançados pelas autoridades em Moçambique indicam que mais de 800 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone Idai. O número de vítimas mortais mantém-se nos 468.





De acordo com a informação distribuída pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), o número de pessoas salvas subiu de 127.626, registado na terça-feira, para 135.827.



Há 135.827 pessoas em 161 centros de acolhimento, mais sete centros que na terça-feira e mais 8.201 utentes.



Ainda segundo a atualização de hoje, os abrigos e bens não alimentares chegam a 28.146 famílias, um aumento de cerca de 3.700 famílias.





C/ Lusa