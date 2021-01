Governo moçambicano tem falhado na proteção dos direitos humanos - advogados

O relatório, que cobre a situação dos direitos humanos no período 2018/2029, avança que as autoridades moçambicanas têm sido incapazes de proteger o direito à vida, integridade física e a propriedade das populações atingidas pela violência armada naquela província do norte do pais.

O documento considera que a situação em Cabo Delgado demonstra que "o Estado moçambicano não tem uma estratégia de prevenção e combate ao terrorismo".

Por outro lado, prossegue, "o Goveno tem desperdiçado as oportunidades de cooperação internacional na prevenção e combate ao terrorismo, no âmbito da adesão do pais a convenções internacionais".

O levantamento critica ainda a letargia do Estado na proteção dos direitos da mulher e da criança, apontando a prevalência de um elevado índice de violência domestica que atinge principalmente a mulher e a criança.

"No terreno, a situação da mulher permanece frágil e ela está exposta a diversas situações de vulnerabilidade", destaca o estudo.

Em relação às raparigas, persistem as uniões prematuras, maternidade infantil e assédio sexual e continuam a verificar-se elevados índices de pobreza infantil.

Sobre o direito à informação, o relatório realça que os indicadores internacionais são negativos em relação a Moçambique, atribuindo essa má prestação a detenções arbitrárias e intimidação de jornalistas.

A OAM critica os tribunais por não garantirem eficazmente a tutela do direito à informação, atacando diretamente o Tribunal Administrativo por falhar na sua competência de obrigar a Administração Pública a divulgar informação de interesse publico.

O relatório sobre a situação dos direitos humanos no período 2018/2019 considera insuficiente o quadro jurídico sobre a proteção dos direitos das comunidades residentes nas áreas de extração dos recursos naturais.

Por essa razão, a atuação dos operadores e das autoridades tem sido caracterizada pela violação dos direitos humanos.

A violência armada na província Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, o que levou as autoridades moçambicanas a pedir auxílio à UE.