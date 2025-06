Governo não pode recorrer. Justiça alemã considera ilegal rejeição de requerentes de asilo

Foto: Hannes P Albert - dpa Picture-Alliance via AFP

A justiça alemã considerou ilegal a rejeição de requerentes de asilo nos postos fronteiriços do país. O novo governo do chanceler Merz decretou o fim da aceitação de pedidos de asilo, assim cumprindo uma das promessas eleitorais para travar a entrada de milhares de pessoas no país. O tribunal entendeu que quem pede asilo numa fronteira da Alemanha não pode ser repatriado, tal como a lei europeia dita.