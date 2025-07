Governo neerlandês acusa Rússia de usar armas químicas na Ucrânia

Our Dutch intelligence agencies reveal: Russia is increasingly using chemical weapons in Ukraine.



After tear gas it is confirmed Russia deploys the more potent and prohibited chloropicrin.



This is unacceptable: more sanctions and isolation of Russia, more support to Ukraine! ⤵️ pic.twitter.com/NWrFXT6mIS — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) July 4, 2025

, disse o ministro Ruben Brekelmans, através das redes sociais.Esta informação é preocupante, segundo o governante holandês, “porque confirmaO chefe da agência de Inteligência Militar dos Países Baixo (MIVD) explicou, esta sexta-feira, que as conclusões agora divulgadas são resultado de trabalho próprio, “com base nas próprias investigações”. As provas mencionadas foram também confirmadas pelos serviçoes de informações alemães (BND).A denúncia consta de um relatório conjunto do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND, na sigla em alemão), do Serviço de Informações e Segurança Militar (MIDV) e do Serviço de Informações e Segurança Geral (AIVD) neerlandeses, onde é referida a utilização de gás lacrimogéneo e cloropicrina como “prática corrente”.O BND lamentou que a utilização de tais produtos esteja “muito difundida” e precisou que a cloropicrina, que tem características semelhantes às do gás lacrimogéneo, é também conhecida por tricloronitrometano. ADe acordo com os serviços secretos alemães, este produto químico já usado na Primeira Guerra Mundial pode ser letal em concentrações elevadas e em espaços fechados e a sua utilização constitui uma violação da convenção.declarou o BND, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.O ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, Caspar Veldkamp, também afirmou nas redes sociais queVeldkamp disse que os Países Baixos vão abordar a questão na reunião da próxima semana do Conselho Executivo da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) e que pretende partilhar as conclusões dos serviços de informação nessa reunião., afirmou.A estação pública neerlandesa NOS noticiou que, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, a substância foi utilizada em 9.000 ataques contra soldados ucranianos, nos quais o gás causou pelo menos três mortes. A mesma fonte noticiosa acrescenta que a utilização de armas químicas causa indiretamente mais vítimas ucranianas, uma vez que obriga muitos soldados a abandonar os esconderijos sendo depois mortos com outras armas.O ministro apelou a um maior isolamento da Rússia a nível internacional, nomeadamente através do alargamento dos pacotes de sanções., acrescentou.