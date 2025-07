Governo peruano aumenta salário da presidente em 122%

"Foi aprovado um decreto que regula a compensação económica que corresponde ao cargo da Presidência da República", disse Pérez Reyes numa conferência de imprensa no final da reunião semanal do Conselho de Ministros peruano.

O governante garantiu que a decisão foi tomada na sequência de uma resolução da Autoridade Nacional da Função Pública (Servir) e em conformidade com a lei orçamental para o ano em curso e a lei da função pública do país.

"Foi estabelecida uma metodologia que compara os salários em dólares dos presidentes da República de 12 países latino-americanos, corrigidos pela paridade do poder de compra, e os rendimentos mais elevados do poder executivo, dos ministros e vice-ministros", explicou.

Pérez Reyes afirmou que a "comparação internacional" com os salários de outros presidentes da região concluiu que o Peru "estava em 11º lugar" entre os salários mais baixos atribuídos a um chefe de Estado, apenas acima da Bolívia.

A uma pergunta sobre se o Governo peruano está também a considerar aumentar os salários dos trabalhadores do país, o ministro respondeu que, no último ano, "houve aumentos significativos não só no emprego, mas também nos salários".

"Este salário (do chefe de Estado) está congelado há cerca de 20 anos, quando o ex-presidente (Alan) García decidiu reduzir os salários de um grupo importante de funcionários públicos", disse.

No início de maio do ano passado, a imprensa local revelou que o Ministério da Economia e Finanças tinha elaborado um relatório propondo um aumento de 122% no salário de Boluarte.

O salário da presidente já era ligeiramente superior ao dos últimos antecessores no cargo.

A aprovação desta proposta do Ministério da Economia e Finanças do país fixa o salário de Boluarte quase trinta e cinco vezes o salário mínimo nacional (1.025 soles, 244,5 euros).

Os últimos presidentes peruanos, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) e Pedro Castillo (2021-2022), auferiam 15.600 soles (3.721 euros) por mês.