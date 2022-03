Governo português anuncia novas medidas de apoio a refugiados ucranianos

Entre outros aspetos, os refugiados não terão de comprovar a situação de perigo tendo em conta a situação atual no território. Estende-se a cidadãos ucranianos mas também a familiares que residam na Ucrânia com outras nacionalidades.



As novas medidas, em vigor durante pelo menos um ano, prevêem também o acolhimento de refugiados que cheguem a Portugal sem documentos.



Por sua vez, a ministra do Trabalho e Segurança Social, destacou a importância de uma completa integração no acessso a vários direitos e serviços, e também com possibilidade de trabalharem em Portugal.



Nesse sentido, estão já a ser identificadas oportunidades de emprego e o IEFP já tem uma task-force dedicada a identificar possibilidades de trabalho para cidadãos ucranianos que estejam interessados.



Foi já criada uma plataforma pelo IEFP para que as empresas possam sinalizar as oportuindades disponíveis.



Mariana Vieira da Silva, minstra da Presidência, salientou a importância de acesso imediato por parte dos refugiados a números de Segurança Social, NIF e número no Serviço Nacional de Saúde.



Ao nível de alojamento, já há lugar disponível para acolher pelo menos 603 pessoas e está a ser feito também um levantamento em relação às escolas e creches para crianças refugiadas.