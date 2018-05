Governo português lamenta acordo rasgado por Trump

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, receia que a decisão americana tenha consequências negativa, como o isolamento do Irão e uma escalada de conflitos no Médio Oriente.



Também Marcelo Rebelo de Sousa está em sintonia com o Governo. Na nota publicada no sítio da internet na Presidência da República, pode ler-se que o Presidente subscreve plenamente a posição do Governo.

Acordo de Obama "rasgado" por Donald Trump

O acordo de 2015 foi conseguido depois de 21 meses de duras negociações ainda sob a presidência de Barack Obama.



Mas já em campanha eleitoral, Donald Trump prometia retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão, uma promessa que concretizou agora, como conta a jornalista Márcia Rodrigues.



Donald Trump a anunciar a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. Um acordo assinado em 2015 entre o Irão e as grandes potências Rússia, China, França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.



O antigo presidente Barack Obama diz que a decisão de Trump é um erro grave que vai prejudicar a credibilidade dos Estados Unidos no Mundo.



Já Israel aplaude esta decisão de Donald Trump. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, diz que o acordo de 2015 é desastroso e voltou a acusar o Irão de ser um regime terrorista. O exército israelita acredita num possível ataque iraniano contra Israel a partir da Síria.



Mas, pouco tempo depois da decisão de Trump, os órgãos de comunicação estatais da Síria acusaram Israel de lançar dois mísseis perto de Damasco.