Governo português manifesta pesar pelas vítimas das cheias no sul da Ásia

Mais de 1.200 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terras que atingiram na semana passada a Indonésia, Sri Lanka e Tailândia, e centenas de pessoas continuam desaparecidas.

"O Governo português exprime profundo pesar pelas vítimas das devastadoras cheias que atingem o sul da Ásia, designadamente a Indonésia, a Tailândia, a Malásia e o Sri Lanka. Toda a solidariedade às populações afetadas e às autoridades destes países amigos", segundo uma nota divulgada hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Facebook.

O número de mortos na sequência das inundações e deslizamentos de terras que atingiram a Indonésia subiu para 631, com um milhão de desalojados, segundo um balanço divulgado hoje pela Agência Nacional de Gestão de Desastres indonésia.

Além disso, 472 pessoas continuam desaparecidas e 2.600 ficaram feridas em três províncias da ilha de Sumatra, que tem uma população de mais de 20 milhões, acrescentou a agência.

De acordo com a agência, mais de 3,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações e um milhão foram retiradas das suas habitações para abrigos temporários.

Já no Sri Lanka, as inundações e deslizamentos de terras fizeram pelo menos 410 mortos e quase 1,5 milhões de pessoas afetadas, segundo um novo balanço divulgado hoje pela Agência de Gestão de Desastres do Sri Lanka (DMC).

Este é o pior desastre natural no país desde 2017, quando as inundações e os deslizamentos de terras mataram mais de 200 pessoas.

Na Tailândia, onde pelo menos 176 residentes morreram numa das piores cheias da última década, as autoridades continuaram a distribuir ajuda a dezenas de milhares de desalojados e a reparar os estragos, enquanto na Malásia as inundações, que submergiram grandes áreas do estado de Perlis, fizeram dois mortos.