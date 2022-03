Governo português promete acolher ucranianos

O ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece que até há oferta de trabalho para os eventuais refugiados com as qualificações dos cidadãos que procurem refúgio no país.





A primeira fase será sempre de adaptação, mas Portugal está disposto a receber todos.

Esta semana a socialista Ana Gomes levantou dúvidas sobre o silêncio do Governo em relação à cidadania portuguesa concedida ao multimilionário russo Roman Abramovich. Questionado sobre o assunto, o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinha que não cabe ao governo tomar decisões sobre processos de naturalização de cidadãos.





Quanto a ser alvo de eventuais sanções, Augusto Santos Silva promete seguir as recomendações europeias.