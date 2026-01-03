Mundo
Governo sem indicação de portugueses afetados pelos ataques dos EUA
O Governo português disse hoje à Lusa que não há, até ao momento, indicações de que cidadãos portugueses tenham sido afetados pelos ataques aéreos dos Estados Unidos contra a Venezuela.
"Até ao momento não temos indicação de que a comunidade portuguesa esteja a ser afetada", indicou fonte oficial.
A embaixada de Portugal em Caracas e os consulados-gerais em Caracas e Valência apelaram hoje à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter "tranquila e em casa", após os Estados Unidos terem realizado ataques aéreos, nomeadamente na capital.
Tópicos