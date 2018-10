Governo sul-africano abre processo judicial para reaver 121 milhões de euros de fraude no banco VBS

Lusa23 Out, 2018, 18:52 | Mundo

"Não podemos deixar que esse dinheiro desapareça, é do nosso povo, é dinheiro dos pobres", disse hoje, no parlamento, o ministro da Governação Cooperativa e Assuntos Tradicionais, Zweli Mkhize, afirmando que "a Justiça deve ser feita".

O governante informou que o executivo decidiu "iniciar um processo neste caso, para tentar recuperar o dinheiro" do banco, que se declarou falido perante a impossibilidade de pagar aos credores.

Um relatório do Banco Central da África do Sul, intitulado "O Grande Assalto Bancário", sobre a falência do VBS Mutual Bank, divulgado no portal do Governo a 10 de outubro, refere que cerca de 2.000 milhões de rands (121,3 milhões de euros) foram desviados ao longo de três anos por 53 pessoas, incluindo administradores, líderes tradicionais e políticos.

De acordo com Zweli Mkhezi, antigo tesoureiro do Congresso Nacional Africano (ANC, o partido no poder), o banco teria estabelecido "um processo de fraude sistemática e organizada para o desvio de fundos da instituição" em benefício de um punhado de indivíduos "ávidos de roubarem os pobres".

O ministro descreveu a situação no VBS Mutual como "um abuso financeiro muito cruel de fundos que se destinavam às comunidades pobres".

"É grosseiramente injusto. Não é possível que 2 biliões de rands [2.000 milhões de rands] tenham desaparecido", disse Mkhize.

A falência do VBS Mutual, tido como "exemplo de empoderamento negro" no país, abalou a classe política sul-africana sendo considerado pela imprensa local como o maior escândalo de corrupção após a destituição, em fevereiro último, do antigo Presidente Jacob Zuma, por alegado envolvimento em vários escândalos de corrupção.

O parlamento sul-africano anunciou na semana passada a intenção de investigar o alegado envolvimento na fraude bancária do deputado da oposição, Floyd Shivambu, e vice-presidente do partido Economic Freedom Fighters, esquerda radical, liderado por Julius Malema, antigo líder da Juventude do ANC.

Shivambu, que têm sido uma "voz crítica" no parlamento contra a corrupção no Estado, é acusado de ter alegadamente beneficiado na cabala financeira, juntamente com o seu irmão, Brian Shivambu.

Ambos já negaram as alegações.

O VBS Mutual, instituição mutualista de origem Venda (povo da província do Limpopo, norte da África do Sul) ganhou notoriedade em 2016, ao conceder um empréstimo a Jacob Zuma, para reembolsar os contribuintes pelo uso indevido de fundos públicos na renovação da sua residência particular.