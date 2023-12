Governo sul-coreano prevê que reator de água leve norte-coreano fique operacional no verão

As declarações do ministro da Defesa sul-coreano, Shin Won-sik, surgiram depois de, na semana passada, a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) ter alertado para sinais de atividade no reator do Centro de Investigação Nuclear de Yongbyon, cerca de 100 quilómetros a norte de Pyongyang.

Shin disse, em conferência de imprensa, que os militares sul-coreanos detetaram a descarga de água do sistema de arrefecimento do reator já em agosto e que, tendo em conta os tempos de treino operacional para este tipo de unidades de fissão, é provável que demore um total de 11 meses a ficar totalmente operacional.

Ao mesmo tempo, considerou muito improváveis os receios comunicados pela AIEA sobre a possibilidade de Pyongyang o utilizar para produzir plutónio para bombas, uma vez que a proporção de plutónio 239 (o isótopo utilizado em armas nucleares) gerado por reatores de água leve no combustível usado é muito baixa.

O responsável sul-coreano lembrou que o regime de Kim Jong-un já obtém plutónio do reator elétrico de cinco megawatts também localizado em Yongbyon, que, apesar de ser menos potente do que o ELWR (estimado em 25-30 megawatts elétricos), produz a mesma quantidade de plutónio que o ELWR.

Shin considerou que o argumento norte-coreano de que o ELWR será utilizado para produzir eletricidade para o próprio complexo de Yongbyon "não está de modo algum fora de questão" e que, por sua vez, Pyongyang podia dar ao reator outras utilizações militares, como campo de ensaio para o desenvolvimento de um pequeno reator nuclear, como os utilizados nos submarinos.

O desenvolvimento de submarinos com propulsão nuclear é um dos principais objetivos do programa de modernização do armamento da Coreia do Norte aprovado para 2021.

O ministro da Defesa sul-coreano indicou ainda a possibilidade de o regime utilizar o trítio (outro isótopo gerado após a fissão) produzido pelo ELWR para produzir bombas de hidrogénio.