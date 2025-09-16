Governo suspende manual escolar de língua cabo-verdiana após polémica

"O Ministério da Educação entende que não deve contribuir para o aumento de tensões. Por isso, a distribuição do manual foi suspensa, reafirmando a nossa abertura para acolher contributos técnico-científicos", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O ministério acrescenta que a suspensão é "um gesto de abertura ao diálogo" e demonstra "moderação" na procura por "soluções abrangentes, desejando que a educação seja um fator de união".

Além disso, referiu que "não adota uma postura dogmática, nem alimenta polémicas que desviem o foco do essencial: as reformas educativas e a melhoria contínua da qualidade do ensino".

O ministério recordou que a introdução da disciplina no currículo do secundário visou criar condições para a oficialização da língua cabo-verdiana.

O manual foi lançado em fevereiro, em todas as 44 escolas secundárias do arquipélago e também está disponível em formato digital.

O poeta cabo-verdiano José Luiz Tavares exigiu hoje a retirada imediata do manual e a destruição dos exemplares impressos, sublinhando que "não pode ser usado em nenhuma escola", depois de ter apresentado queixa-crime na Procuradoria-Geral da República (PGR), em julho.

José Luiz Tavares classificou o manual como "um crime contra a língua cabo-verdiana, um atentado grave e uma aberração linguística", que, segundo referiu, "não respeita as regras científicas, nem a pluralidade do crioulo".

A Constituição cabo-verdiana estabelece, desde 1999, que devem ser criadas condições para a oficialização do idioma materno em paridade com o português e o debate emerge regularmente no espaço público.

A língua materna tem variantes nas diferentes ilhas de Cabo Verde e nos últimos anos surgiram novas iniciativas da sociedade civil a apelar à oficialização.

Um grupo de quase 200 personalidades cabo-verdianas lançou, em 2022, uma petição nesse sentido e pediu apoio do chefe de Estado para a promoção da língua.

No mesmo ano, vários ativistas criaram a Associação da Língua Materna Cabo-verdiana para impulsionar uma "voz cada vez mais ativa" e uma "mudança" de política linguística no país.