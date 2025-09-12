Governo timorense dá dois milhões de dólares de apoio humanitário a Bali
O Governo de Timor-Leste aprovou hoje um apoio de dois milhões de dólares (1,7 milhões de euros) à província indonésia de Bali, na sequência das chuvas que provocaram inundações e 14 vítimas mortais.
O apoio foi aprovado na reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que autorizou o donativo para "apoiar os esforços de assistência humanitária e a recuperação das populações afetadas", refere o comunicado divulgado à imprensa.
No comunicado, o Governo timorense expressa também "solidariedade com o povo, o Governo da Indonésia e com as autoridades de Bali".
As chuvas intensas provocaram o transbordo de rios e deslizamentos de terras, resultando em, pelo menos, 14 vítimas mortais, várias pessoas desaparecidas e centenas de deslocados.
Os fenómenos registados causaram ainda destruição significativa em habitações, estradas, pontes e outras infraestruturas, bem como prejuízos em atividades económicas locais, incluindo zonas de relevância turística.