Governo timorense decreta luto nacional até 28 de abril

O luto, que teve início às 10:00 de hoje (02:00 em Lisboa) em Díli, termina às 00:00 locais da próxima segunda-feira (16:00 de domingo).

"Durante o período de luto nacional, a bandeira nacional deve ser mantida a meia haste em todos os edifícios públicos, incluindo embaixadas, consulados e outras representações do Estado no estrangeiro, bem como nas embarcações do Estado", pode ler-se no comunicado.

Os membros do Governo também se deslocaram hoje à Residência Episcopal para prestar homenagem ao Papa Francisco e assinar o livro de condolências, que estará disponível, durante o período da tarde, para as organizações internacionais e corpo diplomático acreditado em Díli.

O Papa Francisco morreu segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerra e uma pandemia.

Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral e teve alta em 23 de março. A última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.

Em comunicado, divulgado segunda-feira à imprensa, o Governo timorense lembrou Francisco como um "líder espiritual de inestimável impacto para a humanidade" e um "defensor incansável dos mais vulneráveis e promotor da paz, da justiça e da fraternidade".

O arcebispo de Díli e cardeal de Timor-Leste, Virgílio do Carmo da Silva, viaja hoje para o Vaticano para participar nas cerimónias fúnebres e no conclave para a eleição do novo Papa, que se vai realizar após o funeral de Francisco.