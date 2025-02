Governo timorense discute com agências da ONU próximo programa de cooperação

"Desde 1999, que estes parceiros têm apoiado o desenvolvimento e reforço das capacidades do nosso país. Por isso, este mecanismo de consulta de hoje é extremamente importante para debater e analisar aquelas questões, para as fortalecer ainda mais", afirmou aos jornalistas o chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas.

O ministro salientou também que aquelas consultas são essenciais para "identificar os desafios existentes e reforçar a coordenação e cooperação com a política governamental".

"As agências especializadas das Nações Unidas devem alinhar os seus programas e planos de desenvolvimento com o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Nacional de Timor-Leste", disse Bendito Freitas.

Antes, num discurso proferido na cerimónia de abertura do encontro, o chefe da diplomacia timorense destacou a importância para o país da "transformação estrutural, do desenvolvimento inclusivo, da resiliência comunitária, do crescimento económico e do fortalecimento da governação democrática".

"É essencial que os programas incorporem os princípios de apropriação nacional, liderança e sistemas que estejam em sintonia com o nosso contexto nacional", pediu Bendito Freitas.

O ministro apelou também às agências da ONU que trabalham em Timor-Leste para refletirem sobre os "desafios enfrentados" e "promoverem uma coordenação sólida com o Governo", que garanta a "entrega de resultados de forma mais coerente e articulada"

"É tempo de partilhar a nossa parceria coletiva com ações mais transparentes e responsáveis", acrescentou o chefe da diplomacia timorense.