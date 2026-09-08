Governo timorense e ONU discutem riscos associados ao El Niño

Num comunicado divulgado hoje à imprensa, o gabinete do vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos Assuntos Sociais e ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Assanami Sabino, salienta que o encontro, que decorreu segunda-feira, visou a preparação do país para os efeitos daquele fenómeno na "agricultura, nas infraestruturas e nas comunidades rurais".

O encontro com a representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Katyna Argueta, serviu para falar sobre "estratégias de desenvolvimento rural sustentável e medidas de prevenção e preparação perante possíveis fenómenos climáticos extremos num contexto marcado pela necessidade de antecipar os riscos associados a períodos prolongados de seca, alterações nos padrões de precipitação, chuvas intensas e outros impactos nas comunidades".

"É importante preparar o país desde já", disse, citada no comunicado, Katyna Argueta .

A responsável da ONU salientou que, apesar de não se conseguir precisar a "dimensão dos impactos que o fenómeno El Niño poderá provocar em Timor-Leste, a antecipação e a preparação constituem elementos fundamentais para reduzir os riscos e proteger as comunidades".

"Os países que conseguem responder melhor às crises são aqueles que se preparam antes de as crises acontecerem", disse a representante do PNUD.

O Governo e o PNUD defendem uma abordagem integrada para reforçar a resiliência de Timor-Leste e garantir que as políticas de desenvolvimento rural tenham em consideração os desafios crescentes associados às alterações climáticas.

A Organização Meteorológica Mundial alertou no início de setembro que o fenómeno "El Niño" está "firmemente estabelecido" e deverá intensificar-se ainda mais nos próximos meses, atingindo uma intensidade "muito forte" com uma probabilidade "próxima dos 100%" de durar até fevereiro de 2027.

"O El Niño estabeleceu-se firmemente e irá intensificar-se, tornando-se um fenómeno muito forte nos próximos meses, com repercussões significativas nos padrões de temperatura e precipitação, bem como nos riscos associados de inundações, secas e calor extremo", alertou a Organização Meteorológica Mundial.

O El Niño é um fenómeno natural que se repete a cada dois a sete anos. As águas superficiais do Pacífico equatorial central e oriental começam a aquecer na primavera, levando a grandes alterações nos padrões de vento, pressão e precipitação em todo o mundo nos meses seguintes.

Embora cada El Niño seja diferente, o fenómeno causou ou intensificou historicamente secas e riscos de incêndio em partes da Amazónia, América Central, Indonésia e Austrália, interrompeu a monção na Índia e trouxe chuvas torrenciais para a África Oriental.

Para o período de setembro a novembro deste ano, as previsões da OMM indicam um aumento da probabilidade de temperaturas acima da média em quase todas as massas terrestres, bem como padrões de precipitação consistentes com uma resposta atmosférica forte e clássica a um El Niño intenso no Pacífico.