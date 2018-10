Governo timorense espera regularizar em breve pagamento de bolsas de estudo

Lusa30 Out, 2018, 07:29 | Mundo

Fonte do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura disse à Lusa que o atraso afeta os pagamentos de setembro aos 86 bolseiros que se encontram em Portugal e aos 42 que estão a estudar em Cabo Verde.

O pagamento está a ser processado, bem como aquele que corresponde ao período entre outubro deste ano e março de 2019", garantiu a mesma fonte à Lusa, negando que o atraso ocorra desde agosto e assegurando que a situação está regularizada com alunos de outros países.

As garantias foram dadas depois de vários bolseiros em Portugal terem denunciado que estão sem receber os seus apoios financeiros - que ascendem a cerca de 800 dólares (702 euros) por mês - desde agosto.

"Não recebemos ainda agosto e setembro. E isso é muito difícil porque temos sempre muitas contas para pagar", explicou um dos bolseiros. "Compreendemos a situação em Timor-Leste, mas não podemos estar muito tempo sem receber", disse outro.

Atrasos nestes e noutros pagamentos têm sido causados pelo fecho, durante grande parte do mês, do sistema de pagamentos do Ministério das Finanças devido a problemas de reconciliação na introdução dos dados do Orçamento Geral do Estado de 2018.

O chefe da Unidade do Sistema Integrado de Informação e Gestão Financeira (USIIGF) do Ministério das Finanças, Joanico Pinto, explicou à Lusa que o problema já está "completamente resolvido".

Ainda assim, o Portal da Transparência, gerido pelo Ministério das Finanças e no qual são registadas em tempo real as receitas e despesas do Governo, continua sem funcionar.