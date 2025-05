Governo timorense lança campanha para informar população sobre nutrição

A campanha vai realizar-se na primeira semana de cada mês até ao final do mandato do atual Governo, que termina em 2028.

"A nutrição é uma parte essencial do desenvolvimento humano, começando desde a conceção, passando pela gravidez, a infância, adolescência, idade adulta até à velhice, sendo todos estes momentos alvo para intervenções nutricionais eficazes", afirmou a ministra da Saúde, Élia dos Reis Amaral.

A ministra discursava durante o lançamento oficial da Campanha Nacional da Nutrição, em Díli, numa cerimónia que contou também com a presença do vice-primeiro-ministro, Mariano Assanami Sabino, e do vice-ministro da Administração Estatal, Jacinto Rigoberto Gomes.

Segundo os dados divulgados pelo Governo, 47% das crianças com menos de cinco anos sofre de má nutrição crónica, 8,6% de desnutrição aguda, 32% têm peso abaixo do previsto e deficiências de vitamina A, ferro e iodo.

As autoridades timorenses apresentaram, em março, um plano de ação multissetorial de nutrição, que visa reduzir o atraso no crescimento infantil para 25% até 2030 com foco nos recém-nascidos e crianças até aos 23 meses e mulheres em idade reprodutiva.

A ministra disse que Timor-Leste enfrenta problemas de desnutrição, como défice de peso, magreza extrema e baixa estatura causados por carências nutricionais, mas alertou também para o crescimento de casos de obesidade e doenças associadas como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e cancro.

"A nutrição é a base de uma nação saudável. Nutrição não se resume apenas ao ato de comer -- é também o conhecimento para escolher alimentos nutritivos para garantir a quantidade adequada e a qualidade necessária para uma boa saúde e um futuro promissor", explicou Élia dos Reis Amaral.

"Sem uma boa nutrição, as nossas crianças não conseguem crescer, os nossos estudantes não conseguem aprender, os nossos trabalhadores não conseguem ser produtivos e os nossos idosos não conseguem viver com vitalidade", acrescentou a ministra.

A Semana Nacional da Nutrição tem como objetivo informar pais e mães, professores, estudantes, líderes comunitários e religiosos sobre a importância de consumir alimentos nutritivos, variados e seguros, promover a amamentação e práticas alimentares saudáveis, evitando alimentos processados, com excesso de açúcar e sal.

"Espero que a Semana Nacional da Nutrição, celebrada mensalmente, leve mensagens-chave a todo o país, às escolas e às famílias, através da distribuição de materiais de comunicação impressos e em vídeo", afirmou a ministra.

O vice-primeiro-ministro, Mariano Assanami Sabino, reconheceu a importância desta campanha mensal como forma de sensibilização e promoção de práticas nutricionais saudáveis para as crianças, os jovens e toda a população.

"Temos um forte compromisso com a nutrição. Investir nas nossas crianças é investir no futuro. Colhemos aquilo que semeamos e comemos aquilo que produzimos. São os alimentos locais que nos darão corpos mais saudáveis", disse Assanami.