Governo timorense nomeia primeiro administrador do novo município de Ataúro

Soares, de 50 anos, formado na Indonésia e na Nova Zelândia, era atualmente conselheiro de planeamento e coordenação da organização PARTISIPA, envolvida no desenvolvimento de planos anuais para municípios.

Nomeado por um período de três anos a contar da data de tomada de posse, Soares vai ficar responsável por uma ilha que se tem debatido com problemas causados pelo seu isolamento e que, até aqui, estava integrada no município de Díli.

Recorde-se que aquando da criação do novo município, o Governo timorense destacou a vontade de "minimizar os efeitos (...) do isolamento geográfico das populações", garantindo "melhor acesso à prestação de serviços e bens públicos, e maiores oportunidades de participação democrática dessas populações na atividade da Administração Pública".

"No caso específico da ilha de Ataúro, destacamos como objetivo adicional instalar uma organização permanente e capaz de órgãos e serviços da administração pública local do Estado na ilha de Ataúro, com capacidade decisória e administrativa, dotada dos recursos financeiros, humanos e materiais, necessários à melhoria das condições de vida da população de Ataúro", referiu na altura o ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho.

Ao mesmo tempo, facilitará a "operacionalização e implementação do projeto da Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro (ZEESM)", adiantou.

Com a mudança, o município de Díli, que engloba os postos administrativos de Cristo Rei, Dom Aleixo, Na`in Feto, Metinaro e Vera Cruz), vai passar a ter uma área de 45,52 quilómetros quadrados.

Ataúro possui uma área geográfica de 140,5 quilómetros quadrados e uma população de 7.832 pessoas.

O novo município é contemplado, pela primeira vez, na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022, com uma alocação inicial de 2,5 milhões de dólares (2,2 milhões de euros), o que representa 5% do orçamento total para os municípios do país.

Entre as novas medidas do OGE para o próximo ano está ainda a criação de um Fundo de investimento para a criação do novo município de Ataúro, no valor de 13 milhões de dólares (11,5 milhões de euros).