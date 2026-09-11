Governo timorense prepara deportação de cidadãos suspeitos de atividades ilegais `online`

"Já decidimos deportá-los. Queremos que saiam, mas é necessário dinheiro para pagar as passagens aéreas. Por isso, estamos a contactar os representantes dos respetivos países para resolver esta preocupação", afirmou Xanana Gusmão, quando questionado pelos jornalistas.

O chefe do Governo falava após o encontro semanal com o Presidente da República, José Ramos-Horta, no Palácio Presidencial, em Díli.

Xanana Gusmão explicou que Timor-Leste não irá assumir os custos das viagens de regresso daqueles indivíduos aos seus países de origem.

"Eles vieram estragar o nosso país e agora seríamos nós a pagar o seu regresso?", questionou o primeiro-ministro.

Segundo Xanana Gusmão, quando todos os aspetos logísticos estiverem organizados, os cidadãos em causa serão retirados de Timor-Leste em voos diretos para os seus países de origem.

Nos últimos meses, as autoridades policiais de Timor-Leste detiveram centenas de cidadãos estrangeiros, sobretudo oriundos da China, Camboja e Indonésia, por suspeitas de envolvimento em atividades ilegais realizadas através da internet, principalmente jogos ilegais e esquemas de fraude.

O Governo de Timor-Leste aprovou, no início de agosto, um plano integrado para prevenir e combater redes transnacionais envolvidas em fraude financeira digital, criminalidade cibernética e tráfico de seres humanos.

A implementação deste plano será supervisionada pela Comissão Interministerial de Segurança, através do Centro Nacional de Coordenação, Avaliação e Combate às Ameaças Transnacionais, um organismo que responde diretamente ao primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

Um relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) refere que os desenvolvimentos recentes em Timor-Leste indicam que centros de fraude e burla anteriormente localizados noutras partes do Sudeste Asiático estão a começar a deslocar-se para novos locais.