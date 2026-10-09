Governo timorense quer sensibilizar a população para efeitos do El Niño

"Temos de sensibilizar a população sobre a forma como deve conservar os alimentos e a água. Apelamos também para que não se proceda à queima de terrenos nem se provoquem incêndios florestais", disse o secretário de Estado da Proteção Civil, Domingos Mariano Reis.

O governante falava aos jornalistas após participar num seminário sobre os riscos de desastres naturais, realizado no âmbito das comemorações do Dia Mundial para a Redução do Risco de Desastres Naturais (DMRRDN), a assinalar em 13 de outubro no Suai.

Para Domingos Mariano Reis, a sensibilização é fundamental para consciencializar a população e promover ações preventivas, nomeadamente a preparação adequada para responder aos impactos do El Niño em Timor-Leste.

O secretário de Estado explicou que, segundo os relatórios das autoridades de proteção civil do município de Lospalos, os efeitos do El Niño começaram já a fazer-se sentir naquela região, com redução da água e alimentos disponíveis para os animais na ilha de Jaco.

"Todos sabemos que, quando ocorre um período prolongado de seca, a água diminui e a produção agrícola reduz-se. Isso tem um impacto direto na saúde das pessoas. As mulheres grávidas terão menos alimentos disponíveis e as crianças também sofrerão com a escassez alimentar", alertou o secretário de Estado da Proteção Civil.

A Organização Meteorológica Mundial alertou no início de setembro que o fenómeno "El Niño" está "firmemente estabelecido" e deverá intensificar-se ainda mais nos próximos meses, atingindo uma intensidade "muito forte" com uma probabilidade "próxima dos 100%" de durar até fevereiro de 2027.

O El Niño é um fenómeno natural que se repete a cada dois a sete anos. As águas superficiais do Pacífico equatorial central e oriental começam a aquecer na primavera, levando a grandes alterações nos padrões de vento, pressão e precipitação em todo o mundo nos meses seguintes.

Embora cada El Niño seja diferente, o fenómeno causou ou intensificou historicamente secas e riscos de incêndio em partes da Amazónia, América Central, Indonésia e Austrália, interrompeu a monção na Índia e trouxe chuvas torrenciais para a África Oriental.