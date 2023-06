Governo timorense realiza última reunião e aprova relatório final do executivo

"Durante a reunião, o primeiro-ministro fez uma retrospetiva do mandato do Governo, reconheceu o trabalho positivo alcançado pelo executivo e agradeceu a contribuição e dedicação de todos os membros do executivo", refere o Governo, em comunicado.

"Foi ainda apresentado o Relatório Final do Mandato do VIII Governo, de 2018 a 2023, uma publicação que descreve as principais atividades e resultados do Executivo desde a sua tomada de posse, bem como os desafios enfrentados e recomendações para o futuro", explica.

Durante a reunião, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Manuel Leite Magalhães, "salientou as conquistas e resultados alcançados pelo VIII Governo, apesar de todas as dificuldades e desafios enfrentados durante o mandato".

À Lusa, Fidelis Magalhães disse que o relatório não será ainda tornado público, confirmando que com o fim do mandato ficam suspensas várias iniciativas legislativas.

Já em gestão, o atual Governo mantém-se em funções até que o nono Governo, liderado por Xanana Gusmão, do CNRT, tome posse, possivelmente na última semana deste mês.

A data final não está ainda marcada, sendo que os novos deputados eleitos tomam posse a 22 de junho.