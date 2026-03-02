Governo timorense recruta mais de 1.100 professores para o ensino básico

"Os docentes passam a integrar o regime da carreira docente e serão colocados em escolas de todo o território nacional, com o objetivo de substituir professores que atingiram a idade de reforma obrigatória ou se encontram em situação de doença prolongada, bem como de suprir carências identificadas no ensino básico", explicou o executivo, numa informação divulgada na sua página oficial.

Aqueles profissionais, que foram selecionados a partir do programa da bolsa de candidatos, vão assegurar a continuação do processo de aprendizagem nas escolas.

"Dos 1.143 docentes empossados, 655 são mulheres e 488 homens, distribuídos pelos diversos municípios", acrescentou o executivo timorense.

O Ministério da Educação dispensou em 2023 os professores timorenses contratados e passou a realizar exames aos candidatos a docentes.

Os professores aprovados nos exames passaram a integrar uma bolsa de candidatos.

Desde 2024, o Ministério da Educação realizou três processos de recrutamento no âmbito da bolsa de candidatos, tendo já admitido 3.732 docentes na carreira, que foram colocados em estabelecimentos de ensino em todo o território nacional.