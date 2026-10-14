Governo timorense suspende atividades letivas devido à má qualidade do ar

"Durante três dias, 15, 16 e 17 de outubro de 2026, as atividades letivas vão estar suspensas nos estabelecimentos de ensino públicos, desde o ensino pré-escolar e básico até ao ensino secundário geral e ao ensino secundário técnico-vocacional em todo o território nacional", afirmou, em conferência de imprensa, o secretário de Estado do Ensino Secundário, Domingos Lopes Lemos.

O governante explicou que a decisão foi tomada com base nas informações divulgadas pela Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica sobre a degradação da qualidade do ar, provocada pela presença de partículas poluentes resultantes de incêndios florestais ocorridos na região.

A decisão teve também em conta os "riscos para a saúde resultantes da exposição às partículas poluentes presentes na atmosfera de Timor-Leste", esclareceu o secretário de Estado, salientando que várias escolas reportaram casos de alunos afetados pela má qualidade do ar.

"Desta forma, ficam temporariamente suspensas as atividades letivas presenciais nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e cooperativos integrados na rede pública de ensino, abrangendo o ensino pré-escolar, o ensino básico, o ensino secundário geral e o ensino secundário técnico-vocacional", afirmou Domingos Lopes Lemos.

O Ministério da Educação timorense recomendou também às escolas que não integram a rede pública de ensino, bem como às escolas internacionais, que tenham em consideração a saúde dos alunos e adotem as medidas adequadas.

A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica recomendou esta semana a utilização de máscaras, principalmente por crianças, idosos e pessoas vulneráveis devido à má qualidade do ar.

As pessoas devem também evitar a prática de atividades físicas ao ar livre durante os períodos de maior concentração de fumos, manter portas e janelas encerradas e evitar a queima de resíduos.