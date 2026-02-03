Governo Trump confina centro de detenção de migrantes no Texas devido a surto de sarampo

O Departamento de Segurança Nacional confirmou a existência de pelo menos dois casos de infeção na unidade de Dilley, onde se encontram detidos cerca de 1.400 migrantes, incluindo 400 menores.

As autoridades federais suspenderam todas as movimentações e visitas ao centro, isolando os indivíduos que possam ter estado em contacto com os infetados para travar a propagação do vírus, considerado um dos mais contagiosos do mundo.

Especialistas de saúde da Universidade de Texas já solicitaram a declaração de emergência de saúde pública, alertando que o regime de reclusão em grupo cria um risco de exposição quase universal.

O surto ocorre num momento de tensão política, com a administração Trump a retomar a prática de detenção de famílias, resultando num recorde de 73.000 migrantes sob custódia em janeiro, o número mais elevado desde 2001.

A situação em Dilley surge ainda após protestos recentes contra a detenção de menores, num contexto em que a taxa de mortalidade sob custódia tem registado valores recorde nos últimos dois anos.