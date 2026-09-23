Governo Trump pondera proibir exportações de gasóleo durante 90 dias

O site de notícias referiu que o objetivo da Casa Branca é lançar um pacote de medidas para reduzir o custo da energia antes das eleições intercalares, em novembro.



As sondagens apontam, para já, para uma vitória contundente do Partido Democrata.



Os produtores norte-americanos de combustíveis opuseram-se a este veto, alertando que qualquer benefício a curto prazo seria anulado pelo encarecimento posterior dos combustíveis, incluindo o querosene.



Os especialistas reconhecem que a fatura energética iria baixar em algumas regiões do país, uma vez que o combustível destinado à exportação acabaria por chegar aos consumidores nacionais.



No entanto, os fabricantes reduziriam os volumes de produção devido à perda de procura externa, diminuindo a oferta futura.



A este coro de críticas juntaram-se alguns congressistas republicanos e conselheiros da administração Trump.



Contudo, o Presidente Donald Trump está inclinado a anunciar a medida ainda esta semana, segundo o Politico.



"O que silenciou as vozes mais sensatas [na Casa Branca] foi aquela preocupação apocalíptica com os preços nas bombas de gasolina, do tipo 'está tudo a desmoronar-se, temos de fazer alguma coisa'. Este grupo foi atropelado pela ala política, que diz: 'Caramba, é preciso fazer alguma coisa'", explicou uma das fontes consultadas pelo site de notícias.



A concretizar-se, esta seria a primeira restrição às exportações de energia dos EUA desde que o ex-presidente Barack Obama levantou, em 2015, uma proibição de venda de crude que estava em vigor há décadas.



Dados da Associação Americana de Automóveis (AAA) indicavam que o preço médio do gasóleo nos EUA estava hoje nos 6,52 dólares (5,73 euros) por galão de 3,79 litros, mais 91 cêntimos (0,80 euros) do que há uma semana e 76% acima do valor de há um ano.