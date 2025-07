Governo Trump processa Califórnia devido ao aumento dos preços dos ovos

"A Califórnia contribuiu para o aumento histórico dos preços dos ovos ao impor burocracia desnecessária à produção de ovos", pode ler-se na queixa, apresentada na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia e divulgada hoje pelos meios de comunicação social norte-americanos.

A ação alega que "uma combinação de iniciativas, leis e regulamentos dos cidadãos" naquele Estado "impediu efetivamente os agricultores de todo o país de utilizar métodos de produção agrícola amplamente utilizados que ajudavam a manter um preço acessível".

A queixa sublinha que os Estados Unidos enfrentam "uma crise histórica do custo de vida" e que "regulamentações excessivamente onerosas e desnecessárias minaram o poder de compra e a prosperidade" dos trabalhadores.

Devido a esta situação, segundo o documento, Trump prometeu no início do seu segundo mandato, em janeiro, que iria trabalhar para "eliminar o enorme fardo regulatório" que, na sua opinião, levou a uma "escassez de bens e serviços essenciais".

O processo cita três regulamentos, o AB 1437, que regula a qualidade dos ovos para consumo humano, a Proposta 12, que estabelece requisitos mínimos de espaço para galinhas e outros animais e a Proposta 2, que criou padrões de bem-estar para estes animais.

O gabinete do governador do Estado, o democrata Gavin Newsom, reagiu com ironia sobre o processo judicial.

"Trump voltou ao seu passatempo favorito: culpar a Califórnia por literalmente tudo. A seguir: Gavin Newsom causou a queda de Roma e enviou o asteroide que exterminou os dinossauros", destacou o gabinete do governador na rede social X.

O preço dos ovos está na mira do líder republicano há meses.

De acordo com o departamento do Trabalho dos Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics, BLS), o preço dos ovos atingiu o pico em janeiro de 2023, na administração do democrata Joe Biden (2021-2025), mas foi em fevereiro deste ano, na administração de Trump, que bateu todos os recordes, atingindo os 5,89 dólares.